Des agents américains de l'ICE seront présents aux JO de Milan-Cortina, confirme une source

par Crispian Balmer et Alvise Armellini

Des agents de la police de l'immigration des Etats-Unis (ICE) contribueront à protéger les délégations de leur pays lors des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, a déclaré mardi une source de l'ambassade américaine, confirmant des informations de presse qui provoquent la colère d'une partie de la classe politique italienne.

Les méthodes de l'ICE suscitent de nombreuses critiques aux Etats-Unis après que ses agents chargés d'appliquer la politique de répression de l'immigration du président Donald Trump ont abattu deux citoyens américains lors d'incidents distincts ce mois-ci dans l'État du Minnesota.

La source de l'ambassade, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que la division des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) de l'ICE viendrait en aide au département d'État américain lors des Jeux de Milan-Cortina, qui se dérouleront du 6 au 22 février.

Les agents du HSI ne mèneront aucune activité de contrôle de l'immigration pendant leur séjour en Italie, mais viseront plutôt à "atténuer les risques liés aux organisations criminelles transnationales", a déclaré la source, sans plus de précisions.

"Toutes les opérations de sécurité restent sous l'autorité italienne", a ajouté cette source.

Des porte-parole de l'ICE n'ont pas répondu dans l'immédiat à des questions concernant le déploiement prévu en Italie.

Le maire de centre-gauche de Milan, Giuseppe Sala, a qualifié l'ICE de "milice qui tue". "Il est clair qu'il ne sont pas les bienvenus à Milan, cela ne fait aucun doute", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio RTL 102.5.

L'un des partis de la coalition de droite au pouvoir de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, alliée de Donald Trump, a lui aussi critiqué la présence de l'ICE aux JO.

"Cela me semble une pure idiotie", a déclaré au quotidien La Repubblica Maurizio Lupi, chef du parti Noi Moderati, tout en reconnaissant que les forces de l'ordre italiennes pourraient avoir besoin de se coordonner avec leurs homologues étrangers.

"UNE FOLIE"

Italia Viva, parti d'opposition centriste dirigé par l'ancien président du Conseil Matteo Renzi, a déclaré que les agents de l'ICE devraient être interdits de séjour en Italie.

"L'ICE, la milice anti-immigration de Trump, est un symbole de violence, de répression, d'abus et de violations des droits de l'homme. Accepter sa présence en Italie est une folie", a écrit le parti sur X.

Le syndicat d'extrême gauche USB a annoncé qu'il organiserait un rassemblement intitulé "ICE OUT - De Minneapolis à Milan" dans le centre de Milan le 6 février, en même temps que la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Des agents de la HSI ont été présents lors de grands événements sportifs aux États-Unis comme à l'étranger par le passé, y compris le Super Bowl et les JO hors du pays, dans le cadre de partenariats internationaux liés à la traite des êtres humains et au trafic de drogue, a indiqué un ancien responsable.

Bien que la mission de la HSI soit de se concentrer sur la criminalité transnationale, de nombreux agents aux États-Unis ont été détachés pour soutenir l'application des lois sur l'immigration.

Selon la source de l'ambassade américaine, des agents de la HSI étaient également présents aux JO de Paris 2024.

(Reportage Crispian Balmer et Alvise Armellini, avec Ted Hesson et Brad Heath à Washington, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)