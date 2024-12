Dernier avec son club, Wayne Rooney persuadé d’être encore l’homme de la situation

Il semble pourtant être le seul à le penser.

Giflé sur le terrain de Coventry City ce jeudi pour la 23 e journée de Championship (4-0), Plymouth Argile pointe en 24 e et dernière position du classement de l’antichambre de la Premier League à la suite de cette cinquième défaite sur les six derniers matchs. De quoi inquiéter son entraineur Wayne Rooney (39 ans) , même si l’ancien mancunien semblait vouloir s’accrocher à son poste après la rencontre comme le rapporte la BBC : « Je pense que je suis l’homme de la situation. Je sais comment marche le football, je ne suis pas stupide, évidemment qu’il faut obtenir des résultats. Ma plus grosse frustration de la saison, c’est que l’on ressemble à deux équipes différentes quand on est à domicile et à l’extérieur ».…

FG pour SOFOOT.com