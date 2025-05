Dérapage budgétaire : les prévisions du gouvernement ont été examinées par un "cercle des prévisionnistes"

Le ministère de l'Économie évoque une démarche de transparence et d'enrichissement des discussions sur les prévisions macroéconomiques et de finances publiques".

( AFP / - )

Le "cercle des prévisionnistes" voulu le ministère de l'Économie s'est réuni mardi 20 mai pour la première fois. Rassemblant administrations, économistes et experts des finances publique, il a pour objectif d'améliorer le pilotage des comptes publics après les dérapages budgétaires de 2023 et 2024 .

"Cet événement s'inscrit dans une démarche de transparence et d'enrichissement des discussions sur les prévisions macroéconomiques et de finances publiques ", a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué. "Les échanges ont porté sur le contexte macroéconomique mondial, les prévisions économiques et de finances publiques pour l'année 2025, ainsi que les perspectives pour 2026", a-t-il ajouté.

Outre les administrations concernées par l'élaboration des budgets, y ont pris part des représentants de la Banque de France, de l'Insee, du CAE (Conseil d'analyse économique), de l'IPP (Institut des politiques publiques) et de l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), ainsi que des économistes des banques internationales spécialistes des valeurs du Trésor, selon la même source.

Il est prévu que ce "cercle des économistes" se rassemble deux fois par an , la prochaine réunion étant prévue en septembre, avant la présentation du projet de loi de finances pour 2026, a précisé le ministère des Comptes publics à l' AFP .

"Un gage de transparence et de redevabilité"

"Dans ce souci constant de dialogue, le cercle des prévisionnistes réuni ce jour est un gage de transparence et de redevabilité dans la préparation de notre budget avec toutes les parties prenantes", a salué le ministre de l'Économie, Éric Lombard, cité dans le communiqué.

"Dans un contexte marqué par une montée constante des incertitudes macroéconomiques, je suis convaincue que le dialogue entre le monde de la recherche, les économistes institutionnels et le s administrations contribuera significativement à renforcer la robustesse et la fiabilité de nos prévisions", a renchéri sa collègue chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin.

Le gouvernement avait présenté le 3 mars un "plan d'action" pour améliorer le pilotage des finances publiques, avec davantage de "transparence", la création d'un "cercle des prévisionnistes" chargé d'examiner la pertinence des hypothèses de prévisions et la mise en place d'un "comité d'alerte" associant le Parlement.

Au terme d'une enquête sur les raisons des dérapages budgétaires, avec des déficits publics éloignés des prévisions initiales, la commission des Finances de l'Assemblée nationale avait formulé en avril des recommandations pour éviter qu'ils ne se répètent : améliorer la qualité des prévisions, et renforcer le pilotage des finances publiques et l'information des parlementaires.