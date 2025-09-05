Prix alimentaires mondiaux: les huiles et la viande bovine ont augmenté en août

Les huiles végétales et la viande bovine ont soutenu en août le prix global des denrées alimentaires dans le monde, resté globalement stable, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

( AFP / ROMAN PILIPEY )

La hausse des prix des huiles mais aussi de la viande, et plus légèrement du sucre, a compensé la baisse des prix des céréales et des produits laitiers.

Globalement, l'indice mensuel FAO des prix alimentaires, qui suit l’évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées, est resté quasiment inchangé sur un mois. Il a en revanche gagné 6,9% sur un an.

L’indice FAO des prix des huiles végétales a augmenté de 1,4% en août par rapport à juillet, atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans.

Les prix des huiles de palme, tournesol, colza ont crû en partie après que l’Indonésie a annoncé son intention de relever encore son taux d’incorporation de biodiesel en 2026. En revanche les prix mondiaux de l’huile de soja ont légèrement baissé en raison de l’abondance de soja attendue pour la campagne de commercialisation à venir.

L’indice des prix de la viande a augmenté de 0,6%, atteignant un nouveau record historique, porté par la viande bovine, très demandée aux États-Unis et en Chine, stimulant les prix à l’exportation de l’Australie et du Brésil respectivement.

En revanche l'indice FAO des prix des céréales a perdu 0,8% en août, sous l’effet de récoltes de blé plus abondantes en Russie et dans l'UE. Les prix mondiaux du maïs ont eux grimpé, soutenus par la demande américaine pour l’alimentation animale et l'éthanol.

Les produits laitiers ont perdu 1,3%, en raison de la faiblesse de la demande à l’importation des principaux marchés asiatiques.