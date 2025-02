Der Zakarian prêt à relever le Dupraz Challenge

Sept matchs et puis s’en va.

Arrivé au chevet de Caen le 29 décembre , Bruno Balazar prend déjà la porte. Selon Ouest-France , le coach portugais a été licencié ce mardi, au lendemain de la défaite à Annecy (1-0). Depuis sa prise de fonction, Baltazar a dirigé sept rencontres, pour sept défaites , un seul but marqué et onze encaissés. Le temps presse pour la lanterne rouge de Ligue 2, qui compte dix points de retard sur le barragiste , et onze sur le premier non relégable, à onze journées de la fin du championnat. Michel Der Zakarian serait en pole position pour prendre la relève. Un cadeau d’anniversaire inespéré pour le coach franco-arménien, qui fête ses 62 ans ce mardi et qui est au chômage depuis son licenciement de Montpellier le 20 octobre . Il devrait donc ajouter un sixième club à son parcours d’entraîneur après Nantes, Clermont, Reims, Montpellier et Brest.…

QB pour SOFOOT.com