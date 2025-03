Dépenses militaires : la France va devoir "faire plus d'efforts" budgétaires, estime le minister de l'Économie

"Il faudra aller plus vite et plus fort" que les 3 milliards supplémentaires chaquue année prévus par la loi de programmation militaire.

Éric Lombard au Cap, en Afrique du Sud, le 27 février 2025. ( AFP / RODGER BOSCH )

La France va devoir faire "plus d'efforts" budgétaires pour faire face à la nécessité d'augmenter ses dépenses militaires, dans un contexte de désengagement américain et de hausse de la menace russe en Europe, a estimé le ministre français de l'Économie Éric Lombard.

"Nous devrons faire plus d'efforts pour nous protéger , pour bâtir cette économie en faveur de la paix et renforcer la défense dans un modèle européen. Nous allons devoir dépenser plus d'argent public et donc effectivement, cela imposera plus d'efforts", a déclaré le ministre sur franceinfo .

Par rapport à la loi de programmation militaire, qui prévoit d'augmenter les crédits annuellement de 3 milliards d'euros, "il faudra aller plus vite et plus fort", a-t-il indiqué. "Quel montant et quel délai, ça fait l'objet de discussions qui seront évidemment tranchées par le président de la République , parce que les questions de défense nationale relèvent du président, avec le Premier ministre", a-t-il déclaré.

"Maintenir le système de protection sociale française"

Pas question en tout cas selon lui de tailler dans les dépenses sociales pour financer la défense : "On va maintenir le système de protection sociale française, ça c'est absolument essentiel", a-t-il assuré. "Le premier levier pour équilibrer nos finances publiques, c'est le taux d'emploi".

"Il ne faut pas rogner dans les budgets" mais "regarder la façon dont l'effort est partagé entre les Français" , a-t-il dit. "Je ne veux pas être plus précis que cela, parce que précisément c'est le débat qui va devoir s'engager."

Éric Lombard a aussi évoqué un apport des investisseurs privés et de l'épargne des Français. "On souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés, les investisseurs, les compagnies d'assurances, les banques . Avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, la semaine prochaine nous réunissons à Bercy les investisseurs pour les mobiliser", a expliqué le ministre.

En revanche, il a écarté l'idée de "flécher une part plus importante" des produits d'épargne comme le Livret A vers des sociétés de défense, même s'il a souhaité davantage de "fonds spécialisés dans la défense". Emmanuel Macron n'avait pas exclu de lancer des produits d'épargne spécialisés pour que les Français participent au financement des programmes de défense.