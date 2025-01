Départ imminent à City pour Khusanov

31 matchs et puis s’en va.

Selon plusieurs médias outre-Manche, Abdukodir Khusanov va bel et bien s’engager à Manchester City jusqu’en 2029, avec une année en option. The Athletic ou encore Sky Sports avancent que Lens et les Citizens se sont mis d’accord autour d’un transfert pour une quarantaine de millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 10 millions d’euros de bonus. Si ces chiffres, également avancés par L’Équipe, venaient à être confirmés, l’Ouzbek serait le joueur le mieux vendu de l’histoire du Racing Club de Lens et surtout la plus grosse plus-value du club artésien, qui l’a acheté seulement 100 000 euros en Biélorussie, en juillet 2023.…

LL pour SOFOOT.com