Denis Law, Ballon et mec en or

Disparu ce vendredi 17 janvier à l’âge de 84 ans, Denis Law luttait depuis des années contre la maladie d’Alzheimer. Le Ballon d’or 1964 écossais fit les beaux jours du grand Manchester United des sixties et laisse le souvenir d’un très chic type à ceux qui sont encore là.

Plein soleil sur Old Trafford, nuit noire sur United… Ce samedi 27 avril 1974, lors de la dernière journée de championnat d’Angleterre, les Red Devils sont en route vers la D2. En face, l’Écossais Denis Law, qui a quitté Manchester United en début de saison 1973-1974, joue pour Manchester City. À l’époque, le derby mancunien n’est pas si fratricide, avec des mouvements de joueurs assez fréquents au passé et au présent entre les deux clubs. Denis Law a même commencé en D1 anglaise à City, de 1959 à 1961. Deux saisons avant de s’exiler pour le Torino et débarquer un an plus tard à United… Ce 27 avril, « Lawman » (« le Justicier », son surnom de buteur prolifique à United) se sent pris dans un dilemme malaisant : « Je ne voulais pas aller à Old Trafford et y gagner le match particulièrement, racontait-il dans Planet Football . Pareillement, je ne voulais pas m’y rendre pour y perdre. Le déroulement de la partie me convenait très bien : toujours 0-0 à dix minutes de la fin. » Soixante secondes plus tard, sur une passe de son coéquipier Francis Lee, Law expédie d’une talonnade bien troussée le ballon dans les buts de Stepney : 1-0 final ! « C’était horrible » , confessa le buteur écossais. Baissant tristement la tête, inconsolable au milieu de ses partenaires venus le féliciter, il reste silencieux, accablé.

En Angleterre, on raconte qu’il fut sans doute le tout premier grand joueur à ne pas célébrer un but face à son ancienne équipe. Un mythe tenace le tenant pour le bourreau de son ex-club, bel et bien relégué après cette défaite, aura la vie dure. Tout faux ! Les autres résultats de cette dernière journée condamnaient United, qui avait finalement terminé avant-dernier. Les supporters de Manchester United n’en tinrent jamais rigueur à Denis Law, héros éternel, membre de la Sainte-Trinité mancunienne lauréate du Ballon d’or. C’est l’Écossais qui avait ouvert le bal en 1964, avant que Bobby Charlton ne le décroche à son tour en 1966, puis George Best en 1968. Les trois sont statufiés ensemble aux abords d’Old Trafford. C’est en ce triste printemps 1974 que Law mit fin à sa carrière professionnelle e

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com