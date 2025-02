information fournie par So Foot • 12/02/2025 à 12:24

Dembélé et Mbappé dédicacent leurs buts à un humoriste

« EHHH TOI LÀ »

Mardi soir, à quelques heures d’intervalle et des centaines de kilomètres de distance, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont célébré leurs buts en Ligue des champions avec une dédicace bien sentie à Noah Lunsi . Face à Brest (0-3) pour l’ailier parisien, contre City (2-3) pour le Madrilène, les deux attaquants ont repris en chœur le désormais culte « Ehhh toi là » et pointé l’index vers la caméra, en hommage à l’artiste-humoriste-rappeur tout-terrain.…

