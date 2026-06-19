Demandez le programme de la prochaine saison de Premier League !

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Oui, Tottenham fait partie de la liste des équipes concernées. Le calendrier du championnat anglais a été dévoilé. En guise de baptême de feu pour sa première saison en Premier League depuis 2001, Coventry City ira à l’Emirates Stadium pour affronter les champions en titre Arsenal.

Parmi les chocs de la première journée (21-24 août), la réception de Bournemouth (6 e du dernier exercice) par Manchester City ne rivalise que sur le papier avec Newcastle-Liverpool, pour le premier retour d’Alexander Isak à St James’ Park depuis son transfert record .…

NB pour SOFOOT.com