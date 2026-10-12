Delta Air Lines repousse à mars 2027 son premier vol direct vers l'Arabie saoudite

La compagnie américaine Delta Air Lines a annoncé lundi qu'elle repoussait à mars 2027 son tout premier vol direct entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, initialement prévu le 23 octobre, en raison des "développements dans la région".

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Cette annonce intervient au lendemain d'une notice aux pilotes (Notam) émise par le régulateur américain de l'Aviation (FAA) enjoignant les compagnies aériennes américaines à la "prudence" dans l'espace aérien de la région de Jeddah (OEJD) à cause d'une "situation potentiellement dangereuse".

La FAA évoque un risque pour la sécurité des vols en raison "d'activités militaires en cours et d'interférences avec les systèmes de navigation par satellite", qui affectent "toutes les altitudes" de vol y compris le survol et les phases d'arrivée et de départ.

Cette Notam est valable depuis dimanche 21H00 GMT, et jusqu'au 10 décembre à 05H00 GMT.

L'aéroport international de Ryad, visé par des attaques meurtrières des Houthis du Yémen ces derniers jours, devait encore rester fermé lundi.

Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé lundi la suspension de leurs liaisons vers la capitale saoudienne pour plusieurs jours supplémentaires: la compagnie nationale de Bahreïn Gulf Air le sont jusqu'à samedi et ceux de la compagnie nationale des Emirats arabes unis Etihad jusqu'au lundi 19 octobre.

De son côté, la compagnie américaine Delta Air Lines a décidé de repousser le lancement de son tout premier vol direct entre les États-Unis et l'Arabie saoudite - entre Atlanta (Géorgie) et Jeddah plus précisément -, qui était prévu le 23 octobre.

"L'Arabie saoudite reste un important marché pour Delta et nous sommes déterminés à desservir le royaume sur le long terme", a affirmé la compagnie sur son site internet, précisant que cette liaison devrait désormais débuter en mars 2027.

L'ambassade américaine à Ryad restreint lundi l'accès de son personnel à tous les aéroports saoudiens.

L'ampleur des attaques visant Ryad ces derniers jours est inédite depuis le début en 2014 de la guerre au Yémen opposant les Houthis aux forces gouvernementales, qui bénéficient du soutien militaire d'une coalition conduite par l'Arabie saoudite depuis 2015.

Une nouvelle frappe a également visé dimanche soir l'aéroport de Dammam, à l'est du royaume.

Les Houthis ont renouvelé dimanche leur avertissement aux voyageurs, employés et compagnies aériennes, assurant que les aéroports saoudiens n'étaient "pas sûrs, à l'exception" de ceux des villes saintes de La Mecque et Médine.