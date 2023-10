Délais de paiement: Showroomprivé conteste les lourdes sanctions de la Répression des fraudes

L'enseigne fait notamment valoir des pratiques commerciales concertées avec ses partenaires, et "en adéquation avec les spécificités de l’activité de déstockage en ligne".

(illustration) ( POOL / CHRISTOPHE ENA )

Le site de ventes privées en ligne de grandes marques Showroomprivé a indiqué mardi 31 octobre contester une amende de 1,3 million d'euros infligée en octobre par la Répression des fraudes (DGCCRF) pour des "retards" de paiement de ses fournisseurs. "Showroomprivé entend exercer les voies de recours qui lui sont offertes par la loi contre cette décision de sanction, qu'elle considère comme excessive et disproportionnée au regard des faits reprochés, de la période auditée et de la situation économique et financière de l’entreprise", a-t-elle réagi, sollicitée par l'AFP.

La DGCCRF a mené une enquête sur des faits remontant à 2020, entre juin et novembre, "pendant la crise sanitaire du Covid, qui avait fortement impacté le fonctionnement normal des services administratifs et de toute la chaine logistique des acteurs économiques", s'est défendu Showroomprivé.

L'enseigne estime l'amende injustifiée dans la mesure où ses "pratiques commerciales sont en adéquation avec les spécificités de l’activité de déstockage en ligne et les délais sont évidemment déterminés en accord avec nos partenaires", a-t-elle encore déclaré.

La DGCCRF a sanctionné de nombreuses entreprises pour cette raison ces dernières semaines, infligeant 1,1 million d'euros d'amende à Brico Dépôt le 18 octobre, 660.000 euros d'amende à Gifi fin septembre, ou encore 1,6 million d'euros à Veolia fin février et 1 million d'euros d'amende à SFR, pour ne citer que les montants les plus significatifs et les acteurs économiques les plus connus.

40% des grandes entreprises paient dans les temps

Les délais de paiement entre entreprises sont toujours trop longs en France et les retards pénalisent avant tout les petites entreprises, regrettait mi-juin la ministre notamment déléguée aux PME Olivia Grégoire.

L'Observatoire des délais de paiement relevait à cette date que seules 40% des grandes entreprises paient dans les délais, contre les trois quarts des PME. Concernant Showroomprivé, le groupe a déjà été sanctionné par la Répression des fraudes cette année, avec une amende transactionnelle de 600.000 euros cet été pour de "fausses promotions".

Le groupe SRP, propriétaire du site Showroomprivé, avait enregistré en 2022 un bénéfice net en forte chute à 300.000 euros, pour un chiffre d'affaires de 657,4 millions d'euros. Showroomprivé emploie plus de 1.000 collaborateurs en France et travaille avec 3.000 marques partenaires.