Déjà l'effet Mavuba à Bordeaux

Le fameux Rio Grande. Bordeaux a remporté le premier match de l’ère Rio Mavuba ce samedi. Les Girondins ont ramené les trois points contre Locminé au stade du Pigeon Blanc (1-2). Abou Ba (48 e ) et Tidyane Diagouraga (55 e ) ont mis les Bordelais sur le chemin de la victoire et la réduction du score de Cyril Benamara est restée sans conséquence (90 e +4). Le FCGB compte toujours six points de retard sur le leader du groupe, La Roche-sur-Yon, mais Mavuba a préféré retenir le contenu du match.

« Là où on voulait se rassurer, c’était dans l’état d’esprit . Et là-dessus, ils ont été top , salue le coach, comme le rapporte Girondins4Ever. Le staff a bien bossé sur l’analyse . On savait qu’à la transition, on pouvait faire mal, c’est ce qui s’est passé (sur le deuxième but). Mais on va continuer à travailler parce que si on est encore un peu plus pointu, on doit marquer plus. (…) Tout n’était pas parfait, encore une fois. En tout cas, l’investissement et l’application des joueurs étaient vraiment au top. » …

QB pour SOFOOT.com