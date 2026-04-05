Pendant le match face au Sénégal, le Maroc n’a pas contesté la décision arbitrale avant de revenir sur le terrain
Et c’est reparti ! Moins de trois semaines après que la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) dans lequel elle « déclarait l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football », de nouvelles informations sur les coulisses de cette bataille juridique sont sorties ce dimanche.
Après avoir consulté cinq comptes-rendus officiels de la finale de la CAN 2025 (ceux de l’arbitre, du commissaire du match, du coordonnateur général supervisant les détails logistiques et deux rapports liés aux incidents et à la sécurité de la rencontre), Le Monde révèle qu’au moment de reprendre la finale après que les Sénégalais soient rentrés au vestiaire, le Maroc « n’a formulé aucune protestation contre la décision de l’arbitre » …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer