Pendant le match face au Sénégal, le Maroc n’a pas contesté la décision arbitrale avant de revenir sur le terrain

Pendant le match face au Sénégal, le Maroc n’a pas contesté la décision arbitrale avant de revenir sur le terrain

Et c’est reparti ! Moins de trois semaines après que la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le communiqué de la Confédération africaine de football (CAF) dans lequel elle « déclarait l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football », de nouvelles informations sur les coulisses de cette bataille juridique sont sorties ce dimanche.

Après avoir consulté cinq comptes-rendus officiels de la finale de la CAN 2025 (ceux de l’arbitre, du commissaire du match, du coordonnateur général supervisant les détails logistiques et deux rapports liés aux incidents et à la sécurité de la rencontre), Le Monde révèle qu’au moment de reprendre la finale après que les Sénégalais soient rentrés au vestiaire, le Maroc « n’a formulé aucune protestation contre la décision de l’arbitre » …

MBC pour SOFOOT.com