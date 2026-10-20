 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Défense: RTX fait mieux qu'attendu au troisième trimestre, relève ses prévisions annuelles
information fournie par Boursorama avec AFP 20/10/2026 à 14:43

Ajouter Boursorama à vos sources

L'entreprise américaine de défense RTX a annoncé mardi des résultats meilleurs qu'escompté pour le troisième trimestre et a une nouvelle fois revu ses prévisions annuelles à la hausse, profitant notamment d'une forte demande pour ses équipements militaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LUKE SHARRETT )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LUKE SHARRETT )

Le groupe d'Arlington (Virginie) a dégagé un chiffre d'affaires de 24,97 milliards de dollars de juillet à septembre, soit une progression d'environ 11% sur un an.

C'est mieux que ce à quoi s'attendaient les analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 24,11 milliards.

Son bénéfice net s'est établi à 3,09 milliards de dollars, en hausse de 33% par rapport à l'année passée.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,26 dollars contre 1,70 dollar un an plus tôt. Les analystes attendaient 1,78 dollar.

"La demande pour nos produits reste soutenue (...) portant notre carnet de commandes à un niveau record de 340 milliards de dollars", a déclaré Chris Calio, patron de RTX, cité dans un communiqué.

Comme lors du précédent trimestre, les trois filiales qui composent l'entreprise ont toutes affiché des ventes en hausse.

La branche Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a vu son chiffre d'affaires augmenter d'environ 13,90% par rapport à l'année précédente.

Raytheon a été "portée par une hausse de l'activité dans les programmes navals et les systèmes de défense terrestres et aériens", dont les missiles Patriot et Tomahawk, précise le communiqué.

Pratt & Whitney, qui fabrique notamment des moteurs d'avions, a enregistré un chiffre d'affaires de 9,23 milliards de dollars, en hausse de 9,62% sur un an.

La division Collins Aerospace a connu une croissance de 9,97% de son chiffre d'affaires.

Compte tenu de ces résultats meilleurs qu'attendu, RTX explique avoir une nouvelle fois revu à la hausse l'ensemble de ses prévisions financières pour l'année 2026.

Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 97 et 97,5 milliards de dollars, contre 95 et 96 milliards annoncés en juillet.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 1,24% à 194,50 dollars.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu (g.) et le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez quittent une réunion interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur, à Paris, le 19 octobre 2026 ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Violences : l'État au chevet des commerçants, les couvre-feux prolongés
    information fournie par AFP 20.10.2026 14:51 

    Le gouvernement a dévoilé mardi une série d'aides pour les commerces pillés et dégradés lors des violences du week-end, dont un prêt à taux zéro dès vendredi, et reconduit des couvre-feux dans plusieurs villes. "A peu près 3.000 commerces" ont été touchés en marge ... Lire la suite

  • Poignée de mains entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio (g) et le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar au Taj Mahal Palace Hotel, à Bombay, le 20 octobre 2026. ( POOL / Kylie Cooper )
    A Bombay, Rubio parle énergie, commerce et raffinage
    information fournie par AFP 20.10.2026 14:42 

    Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a salué mardi les efforts de l'Inde pour diversifier son approvisionnement en énergie et assuré qu'un accord commercial avec Delhi était à portée de main poursuivant sa tournée en Asie en mélangeant diplomatie et ... Lire la suite

  • ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )
    Maïs: chute de 50 % de la récolte 2026 en France, selon l'association des producteurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.10.2026 14:12 

    La récolte de maïs pour l'année 2026, quasiment terminée en France, est en chute de 50 % par rapport à l'année précédente, selon les estimations de la principale association de producteurs, qui appelle l’État à l'aide. La production de maïs grain, à quelque 7 millions ... Lire la suite

  • Des pompiers éteignent un incendie à la suite de l'explosion d'une boulangerie, à l'angle des rues Sainte-Cécile et de Trévise, dans le centre de Paris, le 12 janvier 2019 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Explosion de la rue de Trévise: le procès de la Ville de Paris s'est ouvert
    information fournie par AFP 20.10.2026 14:05 

    Le procès de l'explosion accidentelle au gaz d'un immeuble de la rue de Trévise, à Paris, qui avait fait quatre morts et 200 blessés, s'est ouvert mardi dans une salle quasi-comble du tribunal correctionnel de la capitale. "Il faut que le procès nous donne la vérité. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank