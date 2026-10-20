Défense: RTX fait mieux qu'attendu au troisième trimestre, relève ses prévisions annuelles

information fournie par Boursorama avec AFP • 20/10/2026 à 14:43

L'entreprise américaine de défense RTX a annoncé mardi des résultats meilleurs qu'escompté pour le troisième trimestre et a une nouvelle fois revu ses prévisions annuelles à la hausse, profitant notamment d'une forte demande pour ses équipements militaires.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / LUKE SHARRETT )

Le groupe d'Arlington (Virginie) a dégagé un chiffre d'affaires de 24,97 milliards de dollars de juillet à septembre, soit une progression d'environ 11% sur un an.

C'est mieux que ce à quoi s'attendaient les analystes interrogés par Factset, qui tablaient sur 24,11 milliards.

Son bénéfice net s'est établi à 3,09 milliards de dollars, en hausse de 33% par rapport à l'année passée.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,26 dollars contre 1,70 dollar un an plus tôt. Les analystes attendaient 1,78 dollar.

"La demande pour nos produits reste soutenue (...) portant notre carnet de commandes à un niveau record de 340 milliards de dollars", a déclaré Chris Calio, patron de RTX, cité dans un communiqué.

Comme lors du précédent trimestre, les trois filiales qui composent l'entreprise ont toutes affiché des ventes en hausse.

La branche Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a vu son chiffre d'affaires augmenter d'environ 13,90% par rapport à l'année précédente.

Raytheon a été "portée par une hausse de l'activité dans les programmes navals et les systèmes de défense terrestres et aériens", dont les missiles Patriot et Tomahawk, précise le communiqué.

Pratt & Whitney, qui fabrique notamment des moteurs d'avions, a enregistré un chiffre d'affaires de 9,23 milliards de dollars, en hausse de 9,62% sur un an.

La division Collins Aerospace a connu une croissance de 9,97% de son chiffre d'affaires.

Compte tenu de ces résultats meilleurs qu'attendu, RTX explique avoir une nouvelle fois revu à la hausse l'ensemble de ses prévisions financières pour l'année 2026.

Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 97 et 97,5 milliards de dollars, contre 95 et 96 milliards annoncés en juillet.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 1,24% à 194,50 dollars.