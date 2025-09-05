Défense : les États-Unis vont arrêter leur aide financière militaire aux pays d'Europe de l'Est, selon des informations de presse

La mesure a été "coordonnée avec les pays européens", selon un responsable de la Maison Blanche.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 3 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les États-Unis vont mettre fin au financement de son aide militaire aux pays européens géographiquement proches de la Russie, alors que Donald Trump fait pression sur le Vieux continent pour qu'il prenne en main sa propre défense, a rapporté la presse jeudi 4 septembre.

Des responsables américains ont informé la semaine dernière des diplomates européens de la décision de mettre fin au financement par les États-Unis de programmes de formation et d'équipement des armées de pays d'Europe de l'Est , a rapporté le Financial Times . Selon le Washington Post , cette aide s'élèverait à plusieurs centaines de millions de dollars.

Rapprochement avec Vladimir Poutine

Un responsable travaillant pour la Maison Blanche n'a pas confirmé les détails de cette décision. Il a néanmoins déclaré que la mesure avait été "coordonnée avec les pays européens" , conformément à un décret signé en janvier par Donald Trump sur la réévaluation de l'aide étrangère américaine.

Le président américain s'est rapproché depuis janvier de son homologue russe Vladimir Poutine, mettant la pression pour obtenir un arrêt des combats en Ukraine, sans toutefois parvenir à des progrès concrets.

Début juillet, de façon inattendue, son gouvernement a annoncé avoir cessé de fournir certaines armes à Kiev, officiellement en raison d'une inquiétude quant à la baisse des stocks de munitions américains. Il avait déjà, quatre mois plus tôt, ordonné une "pause" dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine en guerre contre la Russie.