Défense-La Suisse ne s'interdit pas d'autres fournisseurs face aux retards de livraison US

La Suisse a annoncé mercredi qu'elle allait étudier la possibilité d'acheter des systèmes de défense aérienne auprès d'autres fournisseurs que les États-Unis, qui l'ont informée d'un nouveau retard dans la livraison de missiles sol-air Patriot en raison de la guerre en Iran.

La Suisse a commandé cinq systèmes de défense antimissile Patriot en 2022, avec une livraison initialement prévue entre 2026 et 2028, un calendrier qui a déjà pris quatre à cinq ans de retard à cause de la guerre en Ukraine.

Le gouvernement déclare dans un communiqué avoir été informé par Washington que la guerre en Iran, qui mobilise les arsenaux américains, entraînerait des retards supplémentaires et une augmentation des coûts, avec un retard de cinq à sept ans désormais à prévoir.

"Toutes les options entraîneraient des retards de livraison ainsi que des coûts supplémentaires substantiels", explique-t-il.

La Suisse attend d’ici la fin du mois des réponses de cinq autres fournisseurs de systèmes de défense aérienne terrestres à longue portée, indique le gouvernement. Il n'identifie pas ces fournisseurs, mais précise qu’ils opèrent en Allemagne, France, Israël et Corée du Sud. Il ajoute qu’il préférerait que ces armements soient produits en Europe.

Le Conseil fédéral devrait se prononcer sur les prochaines étapes dans les mois à venir, ajoute le communiqué.

Le gouvernement suisse avait déclaré en avril que l'annulation de l'achat des Patriot était une option.

Le prix des cinq systèmes Patriot pourrait doubler, passant de 2,3 milliards de francs suisses (2,51 milliards d'euros) à 4,6 milliards de francs, a rapporté le journal suisse Tages-Anzeiger, citant des sources bien informées.

L'agence suisse d'approvisionnement "armasuisse" et le Pentagone n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire.

Reuters a rapporté le mois dernier que les États-Unis avaient informé leurs homologues européens de retards probables dans les livraisons d'armes déjà validés, la guerre en Iran imposant de puiser dans les stocks d'armements.

(Rédigé par Ariane Luthi et Kirsti Knolle; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)