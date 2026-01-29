information fournie par Boursorama avec AFP • 29/01/2026 à 13:13

Défense: la Norvège retient une solution coréenne pour des frappes en profondeur

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le gouvernement norvégien a annoncé jeudi avoir retenu une solution sud-coréenne pour doter son armée de systèmes d'artillerie dans la profondeur pour un coût de 19 milliards de couronnes (1,66 milliard d'euros).

Le contrat, qui avait fait l'objet d'un appel d'offres en novembre 2024, porte sur l'achat de 16 systèmes de lancement et d'un nombre non précisé de munitions d'une portée pouvant aller jusqu'à 500 kilomètres, a indiqué le ministère de la Défense.

Il comprend également un soutien logistique intégré, des équipements de formation et des systèmes de soutien, a-t-il précisé dans un communiqué.

La solution proposée par le groupe sud-coréen Hanwha a été préférée à celle du groupe franco-allemand KNDS, de l'allemand Rheinmetall, et d'un consortium regroupant le suédois SAAB et l'américain Boeing.

"Cette acquisition renforcera notre capacité de dissuader de manière crédible d'éventuels adversaires", a fait valoir le ministre de la Défense, Tore Sandvik, cité dans le communiqué.

Membre de l'Otan, la Norvège partage une frontière terrestre de 198 kilomètres avec la Russie dans l'Arctique.

Selon Oslo, le système CHUNMOO proposé par Hanwha était le seul à répondre à toutes les exigences, notamment en terme de portée des munitions.

Les munitions devraient être fabriquées en Pologne qui a, quant à elle, commandé près de 300 de ces systèmes sud-coréens ainsi que des milliers de munitions, a précisé le gouvernement norvégien.