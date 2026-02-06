Grève dans les transports maritimes: la direction de Corsica Linea appelle à la reprise de l'activité

Un navire de la compagnie Corsica Linea dans le port de Marseille, le 18 décembre 2025 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La direction de la compagnie maritime Corsica Linea a appelé vendredi "à une reprise immédiate de l’activité" après un mouvement de grève de marins entamé lundi pour défendre l'emploi et qui affecte la desserte en Corse, en Algérie et en Tunisie.

Corsica Linea, en tant que délégataire du service public de transport maritime, "réaffirme ses responsabilités pour garantir la continuité territoriale corse avec un service fiable et de qualité et ne peut accepter une prolongation déraisonnée de l'atteinte à ces principes", explique la compagnie dans un communiqué.

La direction de la compagnie qui opère sous pavillon français réclame "une reprise immédiate de l'activité afin de garantir un cadre de dialogue social serein et apaisé avec l'ensemble des organisations syndicales aux côtés de l'Etat et des deux médiateurs désignés pour mener ces consultations nécessaires avec l’ensemble des acteurs concernés".

Depuis lundi, la CGT Marins a entamé un mouvement de grève afin de "sécuriser les emplois" notamment chez la Corsica Linea et la Méridionale.

Les grévistes dénoncent "le dumping social" de la compagnie Corsica Ferries qui opère sous pavillon international italien avec des conditions sociales moins-disantes que la Corsica Linea qui opère sous pavillon français premier registre.

Le ministère des Infrastructures et des Transports italien a appelé "à parvenir rapidement à une solution permettant la reprise complète des activités portuaires et évitant toute action discriminatoire à l'égard de certains opérateurs du secteur".

La CGT marins a bloqué lundi le navire de croisière MSC Orchestra dans la rade de Marseille. En Corse, le mouvement de colère s'est traduit jeudi par le déroutage de deux navires de la Corsica Ferries vers Propriano et L'Ile-Rousse après avoir été empêchés d'accoster à Ajaccio et Bastia par des marins grévistes.

Une réunion de conciliation s'est tenue jeudi matin à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec les syndicats (SAMMM, STC La Méridionale et CGT marins Corsica Linea et La Méridionale), les directions de La Méridionale et de la Corsica Linea et un membre du cabinet du ministère des Transports. Mais les grévistes se sont déclarés insatisfaits "des propositions faites par l'Etat et les compagnies".

La CGT Marins devait voter vendredi après-midi en Assemblée générale la poursuite ou non du mouvement de grève.

Un porte-parole du Port de Marseille Fos a déclaré à l'AFP "suivre de près le mouvement de grève" et avoir constaté que "la desserte vers la Corse est toujours interrompue depuis lundi".