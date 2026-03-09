Défense: l'Etat français se dote d'une "golden share" dans LMB pour conserver un droit de regard

Un cher Leclerc à Mourmelon-le-Grand. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

L'Etat se dote d'une action préférentielle ("golden share") dans le groupe français de défense LMB Aerospace après la vente de celui-ci à une société américaine, selon un arrêté paru dimanche au Journal Officiel, afin, comme il l'avait annoncé, de conserver un droit de regard.

L'arrêté du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle mentionne que "l'Etat décide de se porter acquéreur d'une action de la société par actions simplifiée LMB auprès de la société par actions simplifiée ASC3 LMB Holding, pour un prix de 1 (un) euro", et que "le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution" de cet arrêté.

Cette acquisition est la base de la "golden share", ou action préférentielle, qui conférera ensuite à l'Etat un droit de regard déterminant sur les décisions stratégiques de l'acquéreur Loar Group, si celles-ci lui paraissaient aller à l'encontre des intérêts français.

L'annonce de la vente, fin janvier, du fabricant corrézien de ventilateurs pour les Rafale et les sous-marins nucléaires, avait provoqué inquiétudes et polémiques, le gouvernement étant accusé de vendre, voire de "brader", un actif stratégique, de surcroît à un groupe américain alors que les Etats-Unis semblent être un allié de plus en plus imprévisible.

Bercy s'était voulu rassurant, notamment sur le maintien en France des activités de LMB, et le ministre de l'Economie Roland Lescure avait annoncé que l'Etat aurait cette action préférentielle au capital de LMB.