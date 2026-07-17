Défense-France et Allemagne s'engagent à renforcer leur coopération

La France et l'Allemagne sont convenues vendredi de renforcer leur coopération en matière de dissuasion nucléaire avancée et de missiles conventionnels, après l'échec retentissant du projet commun de système de combat aérien du futur (SCAF) en juin.

Dans une déclaration commune rendue publique à l'issue d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) à Brühl, en Allemagne, les deux partenaires appellent de leurs voeux une industrie de la Défense robuste au sein de l'Union européenne.

L'Allemagne, est-il précisé, participera dans la courant de l'année à un exercice nucléaire au côté de l'armée française. Cette coopération ne remet pas en cause la dissuasion nucléaire portée par l'Otan, souligne la déclaration adoptée à l'issue de discussions entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron.

(Reportage Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)