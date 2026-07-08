Défense de l'Ukraine : les Etats-Unis vont autoriser Kiev à fabriquer des missiles Patriot, annonce Donald Trump

Cette déclaration intervient au coeur d'un été marqué par les frappes meurtrières menées par l'armée russe sur plusieurs grandes villes d'Ukraine.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump, à Ankara, le 8 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

"Un petit oiseau m'a dit que nous allons leur donner le droit de fabriquer des Patriot". A l'occasion d'un point-presse commun avec Volodymyr Zelensky face aux caméras en marge du sommet de l'Otan à Ankara, Donald Trump a indiqué qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer les célèbres missiles utilisés dans les systèmes de défense anti-aérienne de conception américaine.

Dans un contexte marqué par les dizaines de civils tués par les missiles russes, le président ukrainien avait lancé plusieurs appels dans les derniers jours face au manque de matériel à disposition de la défense aérienne d'Ukraine, dont les Patriot, indispensables pour intercepter les missiles envoyés par Moscou.

Lundi 6 juillet, des bombardements russes ont ainsi fait au moins 28 morts et une centaine de blessés à Kiev et dans sa région ainsi qu'à Soumy (nord-est), moins d'une semaine après une précédente vague de frappes meurtrières sur la capitale ukrainienne.

"Fabriquez les vous-même!"

"Nous allons vous donner une licence pour fabriquer des Patriot", ainsi déclaré Donald Trump à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara. "Comme ça, il ne pourra pas se plaindre qu'on ne lui en donne pas. Fabriquez les vous-même!" , a t-il encore ajouté, dans une adresse à Volodymyr Zelensky.

"Nous n'en avons pas encore informé l'entreprise (RTX, ex-Raytheon, ndlr), mais ça va s'arranger", a-t-il encore déclaré, devant la presse, avant le début de cette rencontre.