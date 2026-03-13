Défense : l'Ukraine et la Roumanie signent une déclaration d'intention pour produire des drones ensemble en Roumanie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue roumain Nicusor Dan à Bucarest, en Roumanie, le 12 mars 2026. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

La production de drones constitue la première phase d'une coopération "au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen", selon la déclaration d'intention signée par Kiev et Bucarest.

Kiev fait valoir son "expérience unique" en matière de drones. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi 12 mars à Bucarest, en Roumanie, où il a promu la coopération militaire avec son pays, à la veille de son voyage à Paris où il doit être reçu par son homologue français Emmanuel Macron.

Ces visites interviennent au moment où la guerre au Moyen-Orient détourne l'attention de la communauté internationale du conflit en Ukraine mais valorise l'expérience militaire de Kiev. A l'issue de leurs entretiens, le chef de l'Etat roumain Nicusor Dan et Volodymyr Zelensky ont annoncé avoir signé une série de documents, dont une déclaration d'intention portant sur une coopération pour la "production en commun de drones en Roumanie". La production dans ce pays de tels engins "dans les plus brefs délais" constitue la première phase d'une coopération "au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen", selon cette déclaration vue par l'AFP.

Deux nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité

Le document précise qu'elle sera financée notamment par le programme d'aide à l'industrie de défense en Europe Safe à hauteur de 200 millions d’euros. Tandis que des spécialistes militaires ukrainiens se sont rendus dans plusieurs Etats du Golfe pour partager leur expérience dans le domaine de l'interception des drones de conception iranienne, Volodymyr Zelensky a proposé de "développer tout cela en collaboration avec les pays européens". "Notre expérience dans la lutte contre les (drones) Shahed est unique. Personne d'autre ne possède ce type d'expérience", a-t-il plaidé.

Les présidents roumain et ukrainien ont également évoqué la construction de deux nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité reliant la Roumanie à l'Ukraine, dans le contexte de la campagne de frappes russes qui a dévasté cet hiver le réseau énergétique ukrainien et conduit à d'importantes coupures de courant. Volodymyr Zelensky doit notamment visiter en Roumanie une base de formation de pilotes pour avions de combat F-16, des appareils qui ont été livrés à Kiev par plusieurs pays occidentaux.

Il sera ensuite reçu ce vendredi à Paris par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée plus tôt dans la journée. Les deux présidents évoqueront notamment le dossier de la "flotte fantôme" qui sert à la Russie à exporter des hydrocarbures en contournant les sanctions occidentales, a précisé la présidence française. Ils "échangeront également sur les conditions d'une paix juste et durable" en Ukraine, à un moment où Washington a proposé de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou la semaine prochaine. Plusieurs cycles de pourparlers ont déjà eu lieu, sans donner lieu à des progrès tangibles.