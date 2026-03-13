 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Défense : l'Ukraine et la Roumanie signent une déclaration d'intention pour produire des drones ensemble en Roumanie
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/03/2026 à 08:54

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue roumain Nicusor Dan à Bucarest, en Roumanie, le 12 mars 2026. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue roumain Nicusor Dan à Bucarest, en Roumanie, le 12 mars 2026. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )

La production de drones constitue la première phase d'une coopération "au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen", selon la déclaration d'intention signée par Kiev et Bucarest.

Kiev fait valoir son "expérience unique" en matière de drones. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi 12 mars à Bucarest, en Roumanie, où il a promu la coopération militaire avec son pays, à la veille de son voyage à Paris où il doit être reçu par son homologue français Emmanuel Macron.

Ces visites interviennent au moment où la guerre au Moyen-Orient détourne l'attention de la communauté internationale du conflit en Ukraine mais valorise l'expérience militaire de Kiev. A l'issue de leurs entretiens, le chef de l'Etat roumain Nicusor Dan et Volodymyr Zelensky ont annoncé avoir signé une série de documents, dont une déclaration d'intention portant sur une coopération pour la "production en commun de drones en Roumanie". La production dans ce pays de tels engins "dans les plus brefs délais" constitue la première phase d'une coopération "au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen", selon cette déclaration vue par l'AFP.

Deux nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité

Le document précise qu'elle sera financée notamment par le programme d'aide à l'industrie de défense en Europe Safe à hauteur de 200 millions d’euros. Tandis que des spécialistes militaires ukrainiens se sont rendus dans plusieurs Etats du Golfe pour partager leur expérience dans le domaine de l'interception des drones de conception iranienne, Volodymyr Zelensky a proposé de "développer tout cela en collaboration avec les pays européens". "Notre expérience dans la lutte contre les (drones) Shahed est unique. Personne d'autre ne possède ce type d'expérience", a-t-il plaidé.

Les présidents roumain et ukrainien ont également évoqué la construction de deux nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité reliant la Roumanie à l'Ukraine, dans le contexte de la campagne de frappes russes qui a dévasté cet hiver le réseau énergétique ukrainien et conduit à d'importantes coupures de courant. Volodymyr Zelensky doit notamment visiter en Roumanie une base de formation de pilotes pour avions de combat F-16, des appareils qui ont été livrés à Kiev par plusieurs pays occidentaux.

Il sera ensuite reçu ce vendredi à Paris par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée plus tôt dans la journée. Les deux présidents évoqueront notamment le dossier de la "flotte fantôme" qui sert à la Russie à exporter des hydrocarbures en contournant les sanctions occidentales, a précisé la présidence française. Ils "échangeront également sur les conditions d'une paix juste et durable" en Ukraine, à un moment où Washington a proposé de nouvelles négociations entre Kiev et Moscou la semaine prochaine. Plusieurs cycles de pourparlers ont déjà eu lieu, sans donner lieu à des progrès tangibles.

Guerre en Ukraine

1 commentaire

  • 09:08

    La Roumanie, n'y a t il pas eu ingérence de la part de ...l'UE pour permettre au candidat pro-UE de remporter l'élection ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus de Dubaï, le 13 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )
    Téhéran secouée par des explosions massives, le Golfe toujours visé
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:23 

    De nouvelles explosions massives ont secoué vendredi l'Iran qui continue à riposter dans le Golfe, au 14ème jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait sa première victime française et ébranle l'économie mondiale. Les répercussions du conflit se font sentir à ... Lire la suite

  • Des habitants devant un immeuble détruit par une frappe à Téhéran, le 12 mars 2026 en Iran ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite

  • Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:03 

    Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

  • Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:02 

    Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi soir qu'Israël était en train d'"écraser" l'Iran et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank