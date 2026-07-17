Défense-Après l'abandon du Scaf, Paris et Berlin s'engagent à renforcer leur coopération

(actualisé avec précisions)

La France et l'Allemagne sont convenues vendredi de renforcer leur coopération en matière de dissuasion nucléaire avancée et de missiles conventionnels, notamment, après l'échec retentissant du projet commun de système de combat aérien du futur (SCAF) en juin.

Dans une déclaration commune rendue publique à l'issue d'un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité (CFADS) et du 26e Conseil des ministres franco-allemand à Brühl, en Allemagne, les deux partenaires appellent de leurs voeux une industrie de la Défense robuste au sein de l'Union européenne.

L'Allemagne, est-il précisé, participera dans le courant de l'année à un exercice nucléaire au côté de l'armée française. Cette coopération ne remet pas en cause la dissuasion nucléaire portée par l'Otan, souligne la déclaration adoptée à l'issue de discussions entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron.

Le Conseil de défense et de sécurité s'est déroulé sur la base aérienne de Nörvenich près de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, avec pour décor symbolique un Rafale français et un Eurofighter.

Autre mise en scène symbolique, le conseil des ministres qui a suivi s'est tenu au château d'Augustusburg, là-même où le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer avaient scellé en 1962 l'amitié franco-allemande.

Au-delà des symboles, Friedric Merz et Emmanuel Macron se sont engagés à agir pour effacer l'échec du Scaf, torpillé par des divergences entre le groupe européen Airbus et le français Dassault, avec pour objectif de "renforcer notre compétitivité, notre sécurité et notre défense, et la résilience de nos démocraties", pour reprendre les termes du président français.

La montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne et en France, à l'approche de rendez-vous électoraux cruciaux, impose l'unité, selon Friedrich Merz, qui estime que les deux pays doivent "assumer leur responsabilité pour l'Europe".

Au chapitre industriel, le tandem a réaffirmé son engagement en faveur d'un autre projet commun lui aussi menacé par des dissensions internes, le char du futur, ou Main Ground Combat System (Système principal de combat terrestre), appelé à remplacer le Leopard 2 allemand et le Leclerc français.

(Reportage Andreas Rinke, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)