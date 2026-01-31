Découverte d'une nouvelle espèce de petit rongeur dans les Andes péruviennes

Photo diffusée par le Service national des aires naturelles protégées par l’Etat (Sernanp) montre le rongeur Oreoryzomys hesperus, découvert dans le Sanctuaire national Tabaconas Namballe, dans la région andine de Cajamarca, au Pérou ( National Service of State-Protected Natural Areas (Sernanp) / Handout )

Une nouvelle espèce de petit rongeur, au pelage brun et doté d'une longue queue, a été identifiée dans une réserve des Andes péruviennes, ont annoncé vendredi les autorités.

"Les efforts de conservation portent leurs fruits en préservant des habitats si intacts qu'ils recèlent encore des secrets pour l'humanité", s'est félicité le Service national des aires naturelles protégées par l'Etat (Sernanp) dans un communiqué.

Le rongeur, baptisé Oreoryzomys hesperus, a été identifié dans le Sanctuaire national Tabaconas Namballe, dans la région andine de Cajamarca, dans le nord du pays.

La découverte, réalisée par une équipe internationale de chercheurs, a été publiée dans la revue scientifique PeerJ.

D'une superficie de plus de 32.000 hectares, le sanctuaire abrite une grande diversité biologique, avec notamment 59 espèces de mammifères, 186 d'oiseaux, 13 d'amphibiens et cinq de reptiles.