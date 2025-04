Déchoir Nicolas Sarkozy de sa Légion d'honneur? "Les anciens présidents" doivent être "respectés", répond Emmanuel Macron

Le débat a été ouvert après la condamnation définitive en décembre de l'ancien chef de l'Etat à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, pour corruption d'un haut magistrat dans l'affaire dite des écoutes.

Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, le 25 février 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Je pense que c'est très important que les anciens présidents soient respectés". Emmanuel Macron, grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur, a indiqué jeudi 24 avril qu'il "ne prendra aucune décision" de retrait de cette décoration à son prédécesseur Nicolas Sarkozy, définitivement condamné par les juridictions pénales françaises .

En marge d'un déplacement à Madagascar, le président de la République a estimé "que ce ne serait pas une bonne décision" que de déchoir Nicolas Sarkozy de la Légion d'honneur.

Retrait "de droit"

La question a été ouverte après la condamnation définitive en décembre de Nicolas Sarkozy à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme, pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. Depuis février, l'ancien chef de l'Etat est équipé d'un bracelet électronique limitant ses déplacements.

Lors d'une conférence début mars, le général François Lecointre, chancelier de la Légion d'honneur, avait affirmé que le retrait de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy était "de droit". L'avocat de l'ancien président de la République, Me Patrice Spinosi, avait alors rappelé que son client avait été élevé grand-croix lors de son accession à la tête de l'Etat en 2007. La Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy est "attachée à sa fonction" d'ancien chef de l'Etat et non à sa personne, a fait valoir l'avocat.