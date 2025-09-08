 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décès à 81 ans de Rick Davies, chanteur et cofondateur de Supertramp
information fournie par AFP 08/09/2025 à 10:35

Rick Davies, fondateur, chanteur et musicien du groupe de rock Supertramp, le 18 octobre 2010 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Rick Davies, fondateur, chanteur et musicien du groupe de rock Supertramp, le 18 octobre 2010 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le chanteur et cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp Rick Davies ("Breakfast in America") est décédé samedi à l'âge de 81 ans après dix ans de lutte contre le cancer, a annoncé la formation.

Auteur de nombreux tubes comme "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right", Rick Davies, né en 1944 à Swindon en Angleterre, est décédé à son domicile de Long Island aux Etats-Unis.

Le chanteur et auteur-compositeur est mort "après avoir combattu un myélome multiple pendant plus de dix ans", indique le groupe dans un message publié dans la nuit de dimanche à lundi sur Facebook.

"En tant que coauteur aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste derrière les chansons les plus emblématiques de Supertramp, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique rock", indique encore le groupe.

En 2015, Rick Davies avait annoncé souffrir d'un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse, débutant un "traitement agressif" qui avait contraint Supertramp à renoncer à une tournée européenne. Il en a ensuite souffert pendant plus d'une dizaine d'années, et le groupe n'est plus remonté sur scène.

Avec le chanteur et bassiste Roger Hodgson, il avait fondé ce groupe de rock progressif à Londres en 1969, après avoir passé une petite annonce pour recruter des membres.

Après "Crime of the Century" (1974) et "Crisis? What Crisis?" (1975), Supertramp avait connu un succès planétaire en 1979 avec l'album "Breakfast in America", qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et a remporté deux Grammy Awards.

Au chant et au clavier, Rick Davies était le seul membre fondateur de Supertramp encore à bord depuis le départ de Roger Hodgson en 1983, peu après la sortie de "Famous Last Words".

Il n'avait, en théorie, plus le droit de jouer les chansons de ce dernier sur scène, comme le tube "The Logical Song".

Le groupe s'était dissous en 1988 après une tournée mondiale, puis s'est reformé en 1996, produisant deux albums supplémentaires et alternant des périodes de pause et de tournée jusqu'en 2012.

"Après avoir fait face à de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de continuer à tourner avec Supertramp, (Rick Davis) a continué de jouer avec des amis de sa ville natale sous le nom de +Ricky and the Rockets+", a indiqué le groupe dans sa déclaration.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:40

    c est normale de mourir non?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:40 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD

  • PHOTO DE FICHIER : Lisa D. Cook, gouverneur de la Réserve fédérale, s'adresse à l'Economic Club of New York à New York
    Décision reportée sur le recours de Lisa Cook (Fed) contre son limogeage
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:07 

    WASHINGTON (Reuters) -Une juge fédérale a reporté vendredi sa décision sur le recours déposé par la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook contre son limogeage par Donald Trump. La juge de district Jia Cobb a demandé aux avocats de Lisa Cook ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles
    Zone euro: Le moral des investisseurs chute de façon inattendue en septembre
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:06 

    BERLIN (Reuters) -Le moral des investisseurs dans la zone euro a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis avril, selon une enquête réalisée lundi, alors que les inquiétudes économiques reviennent en force dans le bloc monétaire. L'indice Sentix pour la zone ... Lire la suite

  • L'illustration montre les drapeaux de l'Espagne et d'Israël
    L'Espagne va renforcer ses restrictions aux exportations d'armes vers Israël
    information fournie par Reuters 08.09.2025 10:36 

    MADRID (Reuters) -L'Espagne va accentuer la pression sur Tel Aviv en interdisant aux navires et aux avions transportant des armes à destination d'Israël de faire escale dans les ports espagnols ou d'entrer dans son espace aérien, a déclaré lundi le Premier ministre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank