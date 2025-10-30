 Aller au contenu principal
Début de la rencontre entre Trump et Xi en Corée du Sud
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 03:12

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sont arrivés jeudi matin à Busan, en Corée du Sud, pour une réunion très attendue devant principalement porter sur le commerce, dans un contexte de tensions commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

"Content de vous revoir", a dit Donald Trump à Xi Jinping au moment d'une poignée de mains entre le deux dirigeants, devant les journalistes. "Nous pourrions signer un accord commercial aujourd'hui", a ajouté le président américain.

(Reportage de Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)

Donald Trump
