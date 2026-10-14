Débat : la dette, malédiction française ?

information fournie par Le Cercle des économistes • 14/10/2026 à 15:06

A l'occasion de la parution de son 12e numéro, la revue Mermoz organisait une matinée de débats sur la dette française.

Introduction par Jean-Hervé Lorenzi (président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence) et Clément Lebourg (co-rédacteur en chef de la revue Mermoz)

Quel avenir pour la dette ?, avec Jean-Claude Trichet (ancien Gouverneur de la Banque centrale européenne), modéré par Alban Schneyder (co-rédacteur en chef de la revue Mermoz)

Dette : les positions des candidats, débat animé par Christophe Jakubyszyn (directeur des rédactions des Echos) autour des représentants des candidats à l'élection présidentielle, avec :

Mael de Calan (président du Conseil départemental du Finistère, Horizons)

Aurore Lalucq (députée européenne, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires, Place publique)

Christine Lavarde (sénatrice, Les Républicains)

Paul Midy (député, Ensemble pour la République)

Eva Sas (députée, Les Ecologistes)

Jean-Philippe Tanguy (député, Rassemblement National)

Aurélie Trouvé (députée, LFI)