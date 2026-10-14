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Débat : la dette, malédiction française ?
information fournie par Le Cercle des économistes 14/10/2026 à 15:06

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A l'occasion de la parution de son 12e numéro, la revue Mermoz organisait une matinée de débats sur la dette française.

Introduction par Jean-Hervé Lorenzi (président des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence) et Clément Lebourg (co-rédacteur en chef de la revue Mermoz)

Quel avenir pour la dette ?, avec Jean-Claude Trichet (ancien Gouverneur de la Banque centrale européenne), modéré par Alban Schneyder (co-rédacteur en chef de la revue Mermoz)

Dette : les positions des candidats, débat animé par Christophe Jakubyszyn (directeur des rédactions des Echos) autour des représentants des candidats à l'élection présidentielle, avec :
Mael de Calan (président du Conseil départemental du Finistère, Horizons)
Aurore Lalucq (députée européenne, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires, Place publique)
Christine Lavarde (sénatrice, Les Républicains)
Paul Midy (député, Ensemble pour la République)
Eva Sas (députée, Les Ecologistes)
Jean-Philippe Tanguy (député, Rassemblement National)
Aurélie Trouvé (députée, LFI)

Le Cercle des économistes
Presidentielle 2027
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 avec pour objectif ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 30 membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, le Cercle des économistes est aujourd'hui un acteur reconnu du monde économique. Le succès de l'initiative repose sur une conviction commune : l'importance d'un débat ouvert, attentif aux faits et à la rigueur des analyses. Retrouvez tous les rendez-vous du Cercle des économistes sur leur site. Le présent article est rédigé par Le Cercle des économistes pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

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