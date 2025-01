Dean Windass, ancien joueur de Premier League atteint de démence, veut « aider les gens »

Une prise de parole importante.

Le 10 janvier, nous apprenions que Dean Windass, ancien attaquant de Premier League, Championship et League One notamment passé par Bradford City, Middlesbrough et Hull City, était atteint de démence de stade 2. Sa décision de rendre cela public a permis de mettre en lumière cette maladie – et les risques pour les anciens footballeurs d’en souffrir –, a provoqué une vague de messages de soutien à son encontre, et a été saluée par les organisations qui œuvrent pour soutenir les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs. Ce mercredi dans le podcast Greatness on Demand , Windass s’est fait le porte-voix de toutes les personnes qui souffrent de ce fléau.…

JB pour SOFOOT.com