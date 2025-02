De Zerbi : « Je ne suis pas là pour finir deuxième »

Au moins, c’est clair.

À l’issue de la belle victoire de l’Olympique de Marseille à Angers (0-2) en clôture de la 21 e journée de Ligue 1 dimanche soir, Roberto De Zerbi a d’abord encensé les recrues Amine Gouiri et Ismaël Bennacer avant d’afficher ses futures ambitions avec le club phocéen : « Il reste encore 13 matches et beaucoup de chemin à parcourir. Un nul et une défaite, et on va nous rattraper rapidement, a tempéré l’entraîneur de l’OM avant de poursuivre . Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant. Si on n’a pas cette ambition de viser plus haut, ça peut être frustrant et même humiliant […] C’est quelque chose, pas forcément tout de suite, mais dans mon aventure à l’OM, au même titre que Pablo (Longoria), Medhi (Benatia), mais aussi les joueurs comme Rulli, Rabiot, Hojbjerg, Bennacer et Kondogbia, je ne suis pas là pour finir deuxième. » …

TM pour SOFOOT.com