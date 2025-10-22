 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l'art du saut dans le foot ?
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 16:52

De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l'art du saut dans le foot ?

De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l'art du saut dans le foot ?

Sauter, c'est tromper la gravité. Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud et bien d'autres ont élevé cette maxime au rang d'art sur les terrains. Même à 40 ans ou un peu moins, chaque centre devient un moment où le corps défie le sol pour rappeler que le foot se joue aussi dans les airs. Mais alors, quels sont leurs secrets ?

Ce sont des images qui restent et impressionnent. Cristiano Ronaldo qui s’envole à 2,93 mètres un soir de Real Madrid-Manchester United ; Youssef En-Nesyri qui grimpe à 2,78 mètres en quarts de finale de Coupe du monde ; Zlatan Ibrahimović qui flotte à 2,53 mètres ; Olivier Giroud qui se retrouve à 2,50 mètres de hauteur pour sauver le LOSC contre Brann Bergen, en Ligue Europa, et qui ne dirait pas non à une petite récidive ce jeudi soir contre le PAOK. Ces chiffres peuvent donner le vertige, comme si ces corps ne connaissaient pas la gravité chez ces athlètes chez qui décoller est presque naturel. Même quand on approche de la quarantaine et que la mission s’annonce impossible physiquement.

Le souvenir de Spud Webb et la place du travail

David Bellion, lui, fouille dans sa boîte à souvenirs et oublie le foot pour se concentrer sur le basket, au moment d’évoquer un saut marquant dans le sport. L’ancien de Manchester United pense à Spud Webb, meneur chez les Hawks d’Atlanta ou les Kings de Sacramento à la fin du siècle dernier en NBA, le premier à l’avoir vraiment fait vibrer dans ce domaine. « Il faisait 1,68 mètre, il a remporté le Slam Dunk en 1986 et sa détente était de 1,20 mètre , se remémore-t-il. Spud Webb, c’est l’image de Cristiano Ronaldo qui saute plus haut que tout le monde, mais dans un Slam Dunk et en le remportant. » À l’époque, le basketteur a 23 piges, mais l’art du saut n’a pas d’âge dans le sport, à commencer par le foot. À 34 ans, Cristiano Ronaldo avait décollé à plus de 2,56 mètres pour inscrire un un but magnifique face à la Sampdoria, en 2019.…

Tous propos recueillis par KM

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    Le match Feyenoord-Panathinaïkos avancé à cause du vent
    information fournie par So Foot 23.10.2025 12:33 

    Pourtant, caoch Van Persie n’a jamais eu peur de s’envoler. Mercredi soir, le Feyenoord a annoncé que son match de Ligue Europa de jeudi soir serait avancé de plus de deux heures . La cause : des fortes rafales de vent prévues sur les Pays-Bas .… CDB pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions
    Le sélectionneur de la Guinée équatoriale rétabli dans ses fonctions
    information fournie par So Foot 23.10.2025 11:44 

    Il s’en va et il revient. Sélectionneur de la Guinée équatoriale, Juan Michá Obiang a été rétabli dans ses fonctions ce mardi, après avoir été suspendu le 9 octobre dernier. Les joueurs équato-guinéens avaient à ce moment refusé de se rendre au Malawi pour disputer ... Lire la suite

  • Igor Tudor reste fier de ses joueurs après la défaite contre le Real Madrid
    Igor Tudor reste fier de ses joueurs après la défaite contre le Real Madrid
    information fournie par So Foot 23.10.2025 11:18 

    Encore un peu plus sur le fil. Et de sept, sept match d’affilée où les joueurs de la Juventus ne peuvent pas exulter, le point serré. Ce mercredi soir, les Bianconeri ont une nouvelle fois manqué à l’appel sur la pelouse du Real Madrid (1-0).… KM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

  • Photo du 23 octobre 2025 publiée par le service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié, montrant le cycliste français Sofiane Sehili, arrêté pour suspicion d'avoir traversé illégalement la frontière russe, dans une salle d'audience après avoir été condamné à une amende de 50 000 roubles (530 euros) puis libéré sans l'avoir payée, dans la colonie extrême-orientale de Pogranitchny ( Service de presse unifié des tribunaux de la région de Primorié / Handout )
    Libération du cycliste français Sofiane Sehili qui était détenu en Russie
    information fournie par AFP 23.10.2025 11:05 

    Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi par la justice russe après avoir été condamné à une amende pour "franchissement illégal de la frontière" dans l'Extrême-Orient russe. "Il a d'abord été reconnu coupable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank