De Ronaldo à Giroud : comment maîtriser l'art du saut dans le foot ?

Sauter, c'est tromper la gravité. Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud et bien d'autres ont élevé cette maxime au rang d'art sur les terrains. Même à 40 ans ou un peu moins, chaque centre devient un moment où le corps défie le sol pour rappeler que le foot se joue aussi dans les airs. Mais alors, quels sont leurs secrets ?

Ce sont des images qui restent et impressionnent. Cristiano Ronaldo qui s’envole à 2,93 mètres un soir de Real Madrid-Manchester United ; Youssef En-Nesyri qui grimpe à 2,78 mètres en quarts de finale de Coupe du monde ; Zlatan Ibrahimović qui flotte à 2,53 mètres ; Olivier Giroud qui se retrouve à 2,50 mètres de hauteur pour sauver le LOSC contre Brann Bergen, en Ligue Europa, et qui ne dirait pas non à une petite récidive ce jeudi soir contre le PAOK. Ces chiffres peuvent donner le vertige, comme si ces corps ne connaissaient pas la gravité chez ces athlètes chez qui décoller est presque naturel. Même quand on approche de la quarantaine et que la mission s’annonce impossible physiquement.

Le souvenir de Spud Webb et la place du travail

David Bellion, lui, fouille dans sa boîte à souvenirs et oublie le foot pour se concentrer sur le basket, au moment d’évoquer un saut marquant dans le sport. L’ancien de Manchester United pense à Spud Webb, meneur chez les Hawks d’Atlanta ou les Kings de Sacramento à la fin du siècle dernier en NBA, le premier à l’avoir vraiment fait vibrer dans ce domaine. « Il faisait 1,68 mètre, il a remporté le Slam Dunk en 1986 et sa détente était de 1,20 mètre , se remémore-t-il. Spud Webb, c’est l’image de Cristiano Ronaldo qui saute plus haut que tout le monde, mais dans un Slam Dunk et en le remportant. » À l’époque, le basketteur a 23 piges, mais l’art du saut n’a pas d’âge dans le sport, à commencer par le foot. À 34 ans, Cristiano Ronaldo avait décollé à plus de 2,56 mètres pour inscrire un un but magnifique face à la Sampdoria, en 2019.…

Tous propos recueillis par KM

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com