De retour pour aider l'AC Ajaccio en R2, Andy Delort déclare sa flamme au club corse
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 10:05

Le romantisme corse.

Redescendu en Régional 2 (7 e division) à cause de ses galères de thune, le mythique AC Ajaccio va pouvoir compter sur le retour de plusieurs anciens de la maison, dont celui d’Andy Delort , 33 ans et sans club depuis son départ du MC Alger. L’attaquant international algérien s’en est expliqué, dans un entretien publié sur le site officiel du club.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
