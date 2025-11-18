 Aller au contenu principal
De retour en France, Boualem Sansal a été reçu par Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:34

(Actualisé avec communiqué de la présidence française)

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par l'Algérie après un an de détention et transféré en Allemagne il y a six jours, est de retour en France et a été reçu mardi à l'Elysée par Emmanuel Macron.

Son comité de soutien international avait annoncé son arrivée à Paris sur X, soulignant qu'il appartenait à "l’écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s’exprimer."

Emmanuel Macron se réjouit d'"un moment d'émotion et de joie", selon un communiqué de la présidence.

"Le président de la République a reçu ce jour Monsieur Sansal et son épouse au Palais de l’Elysée. Il se réjouit profondément de la libération de Monsieur Sansal, grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires", peut-on lire.

Le chef de l'Etat français renouvelle ses remerciements au président allemand Frank-Walter Steinmeier et à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, saluant "une méthode faite de respect, de calme et d’exigence."

Boualem Sansal, âgé de 81 ans et atteint d'un cancer, avait été arrêté en novembre 2024 à Alger en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Il a été gracié mercredi dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la demande de son homologue allemand.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, avec Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)

