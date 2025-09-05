De premiers éléments sur l'accident de funiculaire de Lisbonne attendus vendredi

Des ouvriers retirent les débris d'un funiculaire sur le lieu de l'accident à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'agence portugaise enquêtant sur les accidents aériens et ferroviaires a annoncé qu'elle publiera vendredi une note présentant les "premières constatations confirmées" sur l'accident de funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne mercredi, dont les causes précises restent inconnues.

Cette agence devrait publier un rapport préliminaire "sans doute dans un délai de 45 jours", a déclaré jeudi soir son patron, Nelson Oliveira, ajoutant qu'une première note sera publiée vendredi en fin de journée.

Interrogé lors d'une conférence de presse aux côtés de M. Oliveira sur les causes de l'accident, le directeur de la police judiciaire Luis Neves a affirmé qu'aucune piste n'était écartée pour le moment.

"Rien n'est exclu. Nous ne pourrons prendre position que quand nous serons sûrs. A ce stade, il faut garder l'esprit ouvert", a-t-il déclaré.

Parmi les hypothèses évoquées par les médias locaux figure la rupture d'un câble de sécurité, ou encore une négligence dans les travaux de maintenance du funiculaire, qui étaient assurés par un sous-traitant du gestionnaire des transports lisboètes, Carris.

"Le plan de maintenance de cet équipement a été scrupuleusement respecté", a assuré le patron de Carris, Pedro Bogas. Les médias locaux ont publié le rapport de l'inspection quotidienne réalisée le matin du jour du drame, qui indique que l'ascenseur avait "toutes les conditions" pour opérer.

Le spectaculaire déraillement de ce funiculaire, prisé des Lisboètes et des touristes, en plein centre-ville de la capitale portugaise a fait au moins 16 morts, dont plusieurs étrangers, selon les autorités.

D'après des témoins, le wagon jaune a dévalé la rue très pentue à toute allure, avant de dérailler au niveau d'un léger virage et de se fracasser contre un immeuble, mercredi vers 18H00 (17H00 GMT).

Parmi les 16 tués dans l'accident se trouvent cinq Portugais, deux Sud-Coréens et un Suisse, selon le parquet portugais.

La police affirme "avec un haut degré de probabilité" qu'il y a aussi parmi les victimes décédées deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien, portant à huit le nombre d'étrangers tués dans la catastrophe.

Des ouvriers déplacent l'épave d'un funiculaire au lendemain d'un accident à Lisbonne, le 4 septembre 2025 au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Vendredi matin, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé le décès d'une ressortissante franco-canadienne, sans qu'il soit possible dans l'immédiat de savoir si cette victime est l'une des deux victimes identifiées comme canadiennes par la police portugaise ou s'il s'agit d'une des trois personnes dont la nationalité est encore inconnue.

Sur place, le wagon accidenté disloqué avait été déblayé vendredi matin, rendant un semblant de normalité à la rue où la catastrophe a eu lieu.