De nouvelles installations sur un îlot en mer de Chine du Sud, Pékin semble encore s'y renforcer

par Greg Torode et Nur-Azna Sanusi

De nouvelles installations ont été repérées sur un îlot situé près du récif d'Antelope, dans l'archipel des Paracels, en mer de Chine méridionale, zone contestée par plusieurs pays, où les analystes estiment que la Chine construit sa plus grande base militaire, selon des images satellites examinées par Reuters.

Les analystes en matière de sécurité estiment qu'il est encore trop tôt pour déterminer avec certitude la fonction probable de cette construction à trois branches sur l(île de Yagong.

Mais, selon eux, elle pourrait constituer le début de la mise en place d'une installation radar d'alerte précoce destinée à soutenir d'éventuelles installations sur le récif d'Antelope.

Vantor, un fournisseur commercial d'images satellites, a dit avoir pris la dernière image le 17 août, précisant que d'autres images montraient que les travaux avaient débuté en mars et avril.

Bien que la finalité de ces bâtiments ne soit pas certaine, "plusieurs structures situées sur le récif de Yagong ressemblent à d'autres installations militaires de radars ou d’alerte précoce observées ailleurs en mer de Chine du Sud et sont probablement liées aux fonctions militaires projetées du récif d'Antelope situé à proximité", a déclaré un porte-parole de Vantor.

Reuters a rapporté la semaine dernière que la Chine avait achevé la première phase de construction sur le récif d’Antelope, ce qui montré à quel point la mer de Chine méridionale constitue un théâtre de plus en plus militarisé entre la Chine et les États-Unis ainsi que leurs alliés.

Cette zone pourrait s'avérer cruciale dans tout futur conflit concernant Taïwan, île gouvernement démocratiquement

Les images du récif d'Antelope montraient une île artificielle de près de six kilomètres de long, avec une ligne de côte en ligne droite de plus de trois km que certains analystes considèrent comme une piste d'atterrissage potentielle.

Yagong est bien plus petit et se trouve à 14 km au nord-est d’Antelope. Tous deux font partie de l'archipel Crescent, dans la partie occidentale des îles Paracel.

Le ministère chinois de la Défense n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La Chine n'a pas reconnu la construction d'une nouvelle base militaire, et les médias d'État ont déclaré qu'Antelope répondrait à des besoins civils tels que les prévisions météorologiques, la protection des pêcheries et la recherche scientifique.

La Chine occupe les îles Paracels depuis 1974, date à laquelle elle les a saisies à la marine de l'ancien Sud-Vietnam. Le Vietnam, qui revendique l'ensemble de l'archipel, s'est employé ces dernières années à étendre son propre réseau de bases dans les îles Spratley, situées plus au sud.

Les îles Spratley et les eaux avoisinantes font également l'objet de revendications, en tout ou en partie, de la part du Vietnam, des Philippines, de la Malaisie, de Taïwan et du Brunei.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Selon des analystes de la sécurité régionale et des attachés militaires, la construction de ces installations devrait renforcer l'emprise militaire de la Chine sur la partie nord de cette voie maritime commerciale vitale.

Damien Symon, spécialiste du renseignement open source qui suit de près l'activité dans les îles Paracels, a déclaré qu’il pouvait s'agir d'une installation radar, mais qu'il était trop tôt pour se prononcer avec certitude.

Collin Koh, spécialiste des questions de sécurité basé à Singapour, a estimé que cette installation pourrait être une sorte de poste d'observation autonome compte tenu de son échelle limitée, mais qu'il s'agissait "très probablement d'une station radar".

(Reportage de Greg Torode; Avec la participation de la newsromm de Pékin et de Khanh Vu à Hanoi; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)