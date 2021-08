De nombreux maires français prêts à accueillir des réfugiés afghans

Depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans dimanche dernier, de nombreux Afghans cherchent à fuir leur pays et à gagner l'Europe. En France, les premiers réfugiés afghans sont arrivés à Paris mercredi grâce à un pont aérien mis en place par l'armée. Parmi eux, de nombreuses femmes et des enfants, ainsi que d'anciens auxiliaires ayant travaillé pour la France pendant le conflit. Traducteurs, guides, agents de sécurité, cuisiniers, chauffeurs...

Ces réfugiés n'avaient même pas posé le pied sur le sol français que, déjà, la question de leur accueil suscitait une polémique. Dans une allocution télévisée diffusée lundi, Emmanuel Macron a déclaré que « notre devoir et notre dignité » étaient de « protéger celles et ceux qui sont les plus menacés », tout en mettant en garde contre « les flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature ». Des propos qui ont suscité l'indignation de nombreuses figures de l'opposition à gauche et de plusieurs associations, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle affirmant même que le président faisait « honte à la France ». Car l'édile écologiste entend bien prendre sa part dans l'accueil de ces réfugiés. « Nous sommes la patrie des droits de l'homme », a-t-il déclaré sur RFI, ajoutant que « la France a toujours su accueillir les réfugiés du monde

