De nombreux blessés lors d'une explosion à l'aéroport de Ryad, selon des témoins

(Actualisé avec blessés)

De nombreuses personnes ont été blessées lors d'une explosion survenue samedi à l'aéroport international de la capitale saoudienne Ryad, selon deux témoins et deux personnes informées de la situation.

L'un des témoins a dit avoir vu une explosion puis plusieurs personnes blessées allongées au sol à l'intérieur de l'aéroport international du roi Khaled, qui a en partie été évacué. Plus d'une douzaine d'ambulances ont été vues se dirigeant à vive allure vers l'aéroport.

Le bureau des médias du gouvernement saoudien et l'autorité de l'aviation civile du royaume n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Cet incident intervient dans un contexte d'intensification des frappes de missiles contre le pays menées par les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran. L'aéroport de Ryad a déjà été visé à deux reprises la semaine passée lors d'attaques qui ont fait quatre morts et plusieurs blessés, endommageant également un avion de la compagnie Saudia.

Selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, tous les vols à destination de Ryad ont été soit déroutés, soit annulés.

L'aéroport a invité les passagers à contacter directement leurs compagnies aériennes et à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre sur place.

Kuwait Airways a indiqué avoir annulé ses vols à destination et en provenance de la capitale saoudienne en invoquant une fermeture de l'aéroport de Ryad due à la "situation sécuritaire".

Etihad Airways et Qatar Airways avaient auparavant annulé plusieurs vols entre leurs hubs respectifs et Ryad, certaines annulations s'étendant jusqu'à lundi.

Les attaques de la semaine passée ont conduit plusieurs compagnies aériennes à suspendre ou à annuler leurs liaisons vers la capitale saoudienne, peu avant la tenue à Ryad d'importantes conférences consacrées à l'énergie et à l'investissement.

Les organisateurs de ces conférences ont indiqué samedi qu'elles se dérouleraient comme prévu et tenté de rassurer les participants quant à leur sécurité.

Les Houthis ont déclaré que les compagnies aériennes devaient éviter l'espace aérien saoudien, qu'ils ont qualifié de zone d'opérations militaires après le lancement, plus tôt ce mois-ci, d'une offensive contre le groupe par le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite.

(Reportage Timour Azhari, rédigé par Enas Alashray, version française Benjamin Mallet)