De Michel Sardou au Covid, les adieux de Bruno Le Maire à Bercy

Les plus pressés sont peu nombreux. Malgré l'ombre et le vent qui refroidissent la cour de l'Hôtel des ministres à Bercy en ce jeudi 12 septembre, ils sont arrivés tôt pour s'assurer d'avoir une bonne place. Les thermos de café se vident, les cigarettes se fument, les bises s'échangent. Les discussions sur les dernières vacances, les postes disponibles ou les sessions sportives du week-end ressemblent à n'importe quel bavardage du matin entre les agents du ministère de l'Économie et des Finances.

Peu à peu, la cour se remplit et déborde de monde. Les invités de marque arrivent. Roland Lescure, le ministre démissionnaire de l'Industrie, serre des mains à droite et à gauche. Marlène Schiappa, l'ex-secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire, traverse la pelouse pour rejoindre d'anciens camarades. Même Benjamin Griveaux, ancien secrétaire d'État de Bruno Le Maire, porte-parole du gouvernement, et retiré de la vie politique après la diffusion de vidéos privées à caractère sexuel, est présent.

Soudain, Bruno Le Maire sort de l'Hôtel des ministres. Il monte sur l'estrade. « La star est arrivée », plaisante une des spectatrices de ce show un peu spécial. Le ministre de l'Économie démissionnaire aime la théâtralité, les discours fleuve et les bons mots. Alors pour son départ de Bercy, après sept années de bons et loyaux services, il n'est pas étonnant qu'il ait convié plus de