De Bruyne sorti dès la 26e minute pour son retour à City
Sûrement pas le retour qu’il espérait.
Pour son grand retour à l’Etihad Stadium, Kevin De Bruyne ne devait pas imaginer une seconde ce scénario. Devenu un joueur de Naples cet été, le milieu offensif belge, considéré comme l’une des légendes des Skyblues , a été sorti par Antonio Conte dès la 26ᵉ minute de jeu face à Manchester City en Ligue des champions suite au carton rouge de son coéquipier Giovanni Di Lorenzo pour une faute sur Erling Haaland (21ᵉ).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer