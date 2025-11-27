De battre leur Hearts a failli s’arrêter

Pour Heart of Midlothian, ce début de saison ressemble à une comédie romantique. S’ils ont été battus dimanche denier pour la première fois de la saison (0-1 contre Aberdeen), les Jambos rêvent toujours de mettre fin à 40 ans de règne partagé entre le Celtic et les Rangers. Pourtant, en 2013, tout aurait pu s’écrouler. Retour sur un épisode qui les a rendus plus forts que jamais.

À Édimbourg, l’automne a cette manière de transformer chaque coin de rue en décor de comédie romantique. Les feuilles mortes, les pavés humides, le château qui surplombe la ville… Parfait pour tomber amoureux. De quelqu’un ou… d’un club de foot. « Le football, c’est un mode de vie en Écosse. Mais ce qui nous différencie, nous supporters de Heart of Midlothian, c’est le traumatisme traversé en 2013. Notre amour s’est renforcé dans la douleur » , se remémore Craig Stewart, un Édimbourgeois au sang grenat.

Les emprunts russes

Saison 2004-2005, celle où Vladimir Romanov, un ancien sous-marinier russe devenu patron d’une grande banque lituanienne, arrive à la tête du club. « À cette époque, Hearts était endetté et prêt à se séparer de son stade, Tynecastle Park , dévoile le supporter, tout en repensant au panneau de Tynecastle que son père avait peint dans sa chambre d’enfant. Sans lui, on aurait dû louer le Murrayfield Stadium à la fédération de rugby. » Une idée impensable tant l’enceinte occupée depuis 1886 a une place importante dans leurs cœurs.…

