 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

De battre leur Hearts a failli s’arrêter
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 23:09

De battre leur Hearts a failli s’arrêter

De battre leur Hearts a failli s’arrêter

Pour Heart of Midlothian, ce début de saison ressemble à une comédie romantique. S’ils ont été battus dimanche denier pour la première fois de la saison (0-1 contre Aberdeen), les Jambos rêvent toujours de mettre fin à 40 ans de règne partagé entre le Celtic et les Rangers. Pourtant, en 2013, tout aurait pu s’écrouler. Retour sur un épisode qui les a rendus plus forts que jamais.

À Édimbourg, l’automne a cette manière de transformer chaque coin de rue en décor de comédie romantique. Les feuilles mortes, les pavés humides, le château qui surplombe la ville… Parfait pour tomber amoureux. De quelqu’un ou… d’un club de foot. « Le football, c’est un mode de vie en Écosse. Mais ce qui nous différencie, nous supporters de Heart of Midlothian, c’est le traumatisme traversé en 2013. Notre amour s’est renforcé dans la douleur » , se remémore Craig Stewart, un Édimbourgeois au sang grenat.

Les emprunts russes

Saison 2004-2005, celle où Vladimir Romanov, un ancien sous-marinier russe devenu patron d’une grande banque lituanienne, arrive à la tête du club. « À cette époque, Hearts était endetté et prêt à se séparer de son stade, Tynecastle Park , dévoile le supporter, tout en repensant au panneau de Tynecastle que son père avait peint dans sa chambre d’enfant. Sans lui, on aurait dû louer le Murrayfield Stadium à la fédération de rugby. » Une idée impensable tant l’enceinte occupée depuis 1886 a une place importante dans leurs cœurs.…

Propos recueillis par JD.

Par Julien Delastre pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tous savoir sur le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France
    Tous savoir sur le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 28.11.2025 12:03 

    La Ligue 1 entre dans la danse. C’est la phase la plus attendue de la Coupe de France, les clubs de l’élite vont bientôt se mélanger aux 46 équipes issues du 8ᵉ tour, qui aura lieu ce week-end. Les cadors de l’élite et les rescapés amateurs ou semi-professionnels ... Lire la suite

  • Une légende du PSG adoube Vitinha
    Une légende du PSG adoube Vitinha
    information fournie par So Foot 28.11.2025 11:44 

    Blaisou, blaisou, blaisou ! Le triplé de Vitinha n’est pas passé inaperçu dans le monde du football . Après Thomas Frank, Luis Enrique et son coéquipier Willian Pacho, c’est au tour de l’ancienne icône du Parc, Blaise Matuidi, de tresser les louanges de « Petit ... Lire la suite

  • 17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie
    17 cartons rouges distribués lors d’un match de Coupe de Bolivie
    information fournie par So Foot 28.11.2025 11:39 

    La crampe au bras était inévitable. Lors du quart de finale retour de la Copa Paceña entre le Real Oruro et Blooming dans la nuit de mardi à mercredi, l’arbitre de la rencontre a dû lever le sien à 17 reprises pour exclure à peu près tout ce qui bougeait . La faute ... Lire la suite

  • L’Iran va boycotter le tirage au sort de la Coupe du monde
    L’Iran va boycotter le tirage au sort de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 28.11.2025 10:57 

    Sa révolution est en marche. À une semaine du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde 2026, celle-ci fait déjà des ravages. Qualifiée pour le Mondial depuis mars dernier, l’Iran a annoncé ce vendredi qu’il ne participera pas au tirage au sort. … KM pour SOFOOT.com ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank