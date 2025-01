De 5 à 2,2 milliards d'euros : Bayrou taille dans l'effort budgétaire demandé aux collectivités pour 2025

Ce nouveau cap avait résulté des débats parlementaires sur les finances des collectivités.

François Bayrou, le 14 janvier 2025, à l'Assemblée nationale ( AFP / THOMAS SAMSON )

"J’ai tout à fait confiance dans la capacité des élus à mener cet effort". A l'occasion de sa déclaration de politique générale prononcée à la tribune de l'Assemblée nationale, François Bayrou a indiqué que l’effort financier demandé par le gouvernement aux collectivités va être ramené à 2,2 milliards d'euros, contre 5 prévus initialement.

Présentant les grandes lignes de son plan pour réduire le déficit public, François Bayrou a affirmé que "sur le plan financier, l’effort demandé aux collectivités sera ramené, comme les débats parlementaires l’ont confirmé, de 5 milliards initialement à 2,2 milliards en 2025", a déclaré le Premier ministre à l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale.

Bayrou promet de "rendre du pouvoir au terrain"

Début décembre, juste avant la censure du gouvernement de Michel Barnier, le Sénat était venu à la rescousse des élus locaux en mettant en échec le projet de budget 2025 sur quelques mesures clés, supprimant notamment le prélèvement de trois milliards d'euros prévu sur les 450 plus grandes collectivités. L'effort demandé avait ainsi été ramené à 2 milliards d'euros. Les débats sur le budget des collectivités, interrompus par la censure, doivent reprendre ce jeudi.

L'ensemble des collectivités, et notamment les départements, à gauche comme à droite de l'échiquier politique, protestent vivement depuis l'annonce début octobre de les mettre à contribution à hauteur de cinq milliards d'euros. Des mesures qualifiées de "ponctions" par les élus, qui évaluent plutôt le montant total entre 10 et 11 milliards d'euros si l'on inclut notamment les coupes dans le fonds vert.

Les collectivités alertent depuis sur le risque récessif que pourraient engendrer de telles restrictions, ainsi que sur les conséquences néfastes sur la qualité du service public rendu à la population. "Les collectivités locales, c’est elles qui portent une grande part de l’investissement de notre pays, beaucoup plus que l’État, 70% de l'investissement de notre pays est porté par les collectivités locales", a souligné mardi François Bayrou, qui a promis également "un puissant mouvement de débureaucratisation" ou encore de "rendre du pouvoir au terrain".

"Mon gouvernement confortera les avancées sur des sujets très attendus comme l’eau, l'assainissement, le statut et la protection des élus. Les initiatives parlementaires devront aboutir", a par ailleurs ajouté celui qui est resté maire de Pau, un peu plus d'un an avant les élections municipales de 2026.