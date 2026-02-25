Municipales: "pas question" pour le RN de retirer ses candidats pour faire barrage à LFI, dit Le Pen

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, à Paris, le 25 février 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Il n'est "pas question" pour le Rassemblement national de retirer des candidats aux élections municipales afin de faire barrage à des candidats LFI, comme l'a demandé la ministre Aurore Bergé, a indiqué mercredi soir la cheffe de file du RN Marine Le Pen.

"Le retrait de nos listes, c'est la violation de la confiance que les électeurs ont mis en vous lorsqu'ils ont déposé un bulletin au premier tour", a appuyé Mme Le Pen lors d'un entretien sur BFMTV.

"Il n'est pas question de retirer des candidats", a-t-elle ajouté, enjoignant à la ministre Aurore Bergé de "garder ses bonnes idées pour son propre mouvement politique".

"Lorsqu'on arrive au second tour aux élections municipales, on a des conseillers municipaux d'opposition qui sont élus", a encore rappelé Mme Le Pen.

La proposition de la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes avait déjà été contredite par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon qui a assuré plus tôt dans la journée qu'elle n'appelait "le RN à rien".

Aurore Bergé avait demandé au parti d'extrême droite de se désister dans les villes "où LFI peut gagner".

Marine Le Pen a pas ailleurs ciblé la "manière" qu'a Jean-Luc Mélenchon "d'insulter, de pousser à l'hystérisation du débat politique", alors que les Insoumis sont accusés par leurs adversaires politiques d'avoir une part de responsabilité dans la mort du militant identitaire Quentin Deranque à Lyon.

"Dans les propos de Jean-Luc Mélenchon, il y a une forme de légitimation de la violence", a accusé Mme Le Pen, qui a affronté le leader insoumis à trois élections présidentielles.

"Depuis un certain nombre de temps, Jean-Luc Mélenchon oscille entre la stratégie de la pacification et la stratégie du pire. Et il a choisi la stratégie du pire, c'est la stratégie de l'intimidation. Or, ça pose un problème parce que, dans l'esprit de La France insoumise, tout ce qui est à droite de La France insoumise est fasciste", a encore déclaré la patronne des députés RN.

Mme Le Pen a également assuré que son parti n'avait "aucun lien structurel" avec des "groupuscules" d'ultradroite, ce qui le distinguait "de la mouvance antifa qui a des liens structurels avec la France insoumise".

"Ces groupuscules, je les ai virés, je les ai foutus à la porte. Ça a été un des premiers actes de ma présidence du Front national", a plaidé celle qui a entretenu des amitiés avec des membres du GUD (groupe union défense), comme Frédéric Châtillon.

Dans ce contexte, la députée RN Lisette Pollet a dû annoncer mercredi le licenciement d'un de ses assistants parlementaires, Vincent Claudin, en raison de la publication sur des comptes X sous pseudonymes de messages racistes, homophobes et antisémites, révélés par Mediapart. M. Claudin a aussi appartenu au groupuscule d'ultradroite Lyon Populaire, qui a fait l'objet d'une procédure de dissolution.