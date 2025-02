information fournie par So Foot • 12/02/2025 à 17:52

DAZN ne paiera que 50% du contrat, la LFP saisit la justice

Comme un air de déjà vu.

Mécontents de l’accès à ses droits et des conditions de diffusion , impactées par le piratage et le streaming illégal, le diffuseur britannique avait menacé de revoir le contrat à la baisse et de ne pas payer sa quatrième échéance (celle de février) comme le rapportait L’Équipe. Chose annoncée, chose à moitié respectée, puisque DAZN a décidé d’honorer qu’à hauteur de 50% le contrat avec la LFP. Le rapport conflictuel ne risque pas de s’arrêter cet hiver……

BGC pour SOFOOT.com