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DAZN montre Lamine Yamal et Fermín Lopez sous un mauvais jour
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 10:11

DAZN montre Lamine Yamal et Fermín Lopez sous un mauvais jour

DAZN montre Lamine Yamal et Fermín Lopez sous un mauvais jour

Des mines en colère. Alors que Hansi Flick a fait sortir ses petits protégés Fermín Lopez à l’heure de jeu et Lamine Yamal à dix minutes de la fin du match contre le Rayo Vallecano (1-0), les deux gamins ont concocté une sacrée soupe à la grimace. Selon des images révélées par DAZN ce lundi, Fermín a shooté dans une glacière (Marcelo Bielsa est en train d’écrire…) tandis que son pote Lamine s’est emporté contre le tacticien allemand.

Serait-il de nouveau le sale gosse du Barça ? En tout cas, monsieur bandeau et frisotti a refusé de serrer la pince de son coach au moment de sortir avant de râler auprès de l’adjoint Arnau Blanco d’après Mundo Deportivo : « Toujours la même chose. C’est dingue. C’est de la folie. » Et ce n’est pas tout : le numéro 10 barcelonais a renchéri avec un « Encore moi, toujours moi. » On sait, le monde est Yamalocentré……

SW pour SOFOOT.com

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