information fournie par So Foot • 13/02/2025 à 00:15

DAZN-LFP : chronique d’un naufrage annoncé pour le football français

DAZN n’a versé que la moitié de ce qu’il doit à la LFP. Un conseil d’administration de la Ligue s’est réuni en urgence ce mercredi pour l’annoncer. L’issue, elle, semble déjà connue depuis trop longtemps. Il faut maintenant éviter le scénario du pire.

Fuir, c’est bon pour les robinets. Boris Vian avait raison, mais aurait pu ajouter une mention sur le foot français. En 1959, quand il écrivait ces mots, le Stade de Reims gagnait le championnat et la première diffusion télé d’un match de D1 remontait à trois ans plus tôt. Aujourd’hui, Reims est, avec Le Havre, Angers et Montpellier, un des quatre clubs de Ligue 1 qui n’a pas dépensé un centime cet été. Une première depuis 2010. Deux ans après CVC, la situation du foot français est celle d’un tuyau troué avec de moins en mois d’eau dedans.

La DNCG a annoncé une possible perte de 1,2 milliard d’euros cette saison. Rustine du foot français, DAZN, rétributeur de droits qui n’ont jamais été aussi bas depuis 20 ans, doit payer son dû à la LFP. L’Équipe informe qu’il n’a réglé que 50% de la somme qu’il doit à la ligue, l’autre moitié restant sous séquestre, la LFP confirmant dans un communiqué « le refus infondé de DAZN d’honorer ses engagements financiers ». La situation est « malheureusement urgente » , aurait même précisé Vincent Labrune dans un mail, justifiant la tenue d’un conseil d’administration exceptionnel ce mercredi. Le fiasco de la vente des droits télé du championnat de France pour la période 2024-2029 se poursuit, prolongeant la crise que connaît l’écosystème du football professionnel tricolore.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com