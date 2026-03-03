Davide Ancelotti retourne auprès de son père
Dans les bras de Papa. Davide Ancelotti avait fait ses valises de Botafogo en décembre dernier après une petite frustration en championnat brésilien : son équipe a terminé sixième et a décroché un billet pour la phase de qualification de la prochaine Copa Libertadores.
Et oh, surprise : il n’a pas dû s’éloigner du Brésil trop longtemps. Selon les informations de l’AFP, le revoilà dans le staff de son père Carlo au poste d’adjoint de la sélection brésilienne, alors qu’il avait justement quitté cette place l’été dernier pour tenter l’aventure avec le club de John Textor en tant qu’entraîneur principal (il faut dire qu’il fallait oser y aller).…
