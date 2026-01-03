 Aller au contenu principal
David Pagou, le nouveau dompteur
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 22:55

À l’approche de la CAN, un bras de fer s’est achevé au sein de la Fédération camerounaise de football : en sa qualité de président de la Fédération, Samuel Eto’o a limogé le Belge Marc Brys seulement trois semaines avant le début du tournoi et l’a remplacé par son ancien adjoint David Pagou. Mais qui est réellement ce nouveau sélectionneur, qui a qualifié les Lions indomptables en huitièmes de finale avec sept points en trois matchs ?

Pour les amateurs de contraste entre coulisses et terrain, les voilà servis avec les Lions indomptables 2025. Particulièrement remarquables lors de la deuxième journée contre les tenants du titre, la Côte d’Ivoire, les Camerounais ont montré qu’ils pouvaient rivaliser avec l’élite du foot africain en décrochant un match nul séduisant. Pourtant, peu avant le début du tournoi, un conflit de pouvoir faisait encore rage : Marc Brys s’était opposé de toutes ses forces à son limogeage et avait, en outre, accusé Samuel Eto’o de ne pas avoir l’autorité nécessaire pour prendre une telle décision. Par la suite, le Belge comme David Pagou avaient chacun convoqué une liste de joueurs. Mais entre-temps, le chaos a laissé place à l’euphorie et Pagou en est désormais au centre.

Dieu et Eto’o

Néanmoins, les turbulences du début de son mandat n’ont pas été sans conséquence pour lui et pour l’équipe. Face à la presse, après la victoire inaugurale du Cameroun face au Gabon, il déclarait lui-même avoir « subi des frustrations pas possibles » . C’est que Pagou a une botte secrète pour lutter contre toutes ces résistances, à savoir Dieu et sa foi : « J’ai tenu bon, je me suis dit gloire à Dieu et je pense que c’est d’abord le Seigneur Tout-Puissant. Parce que si lui m’avait lâché, j’aurais craqué et j’aurais abandonné. » Le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o, a également été un soutien essentiel pour Pagou : « Dès le début, il m’a fait confiance. Il a insisté, même quand c’était dur et que j’ai failli baisser les bras. »

Par Jonas Emrich pour SOFOOT.com

