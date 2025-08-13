 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
David Luiz et des surprises venues du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan rêvent de Ligue des champions
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 09:37

David Luiz et des surprises venues du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan rêvent de Ligue des champions



Des quatre coins de l’Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête de la Ligue des champions.

Pendant que Nice s’inclinait logiquement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, neuf autres matchs du 3 e tour préliminaire de la C1 se disputaient sur le Vieux Continent. Si des clubs habitués à évoluer en Ligue des champions se sont logiquement qualifiés, à l’instar de Fenerbahçe, du Club Bruges ou encore des Glasgow Rangers, des équipes moins reconnues ont crée la surprise.

MBC pour SOFOOT.com

