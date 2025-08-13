David Luiz et des surprises venues du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan rêvent de Ligue des champions
Des quatre coins de l’Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête de la Ligue des champions.
Pendant que Nice s’inclinait logiquement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, neuf autres matchs du 3 e tour préliminaire de la C1 se disputaient sur le Vieux Continent. Si des clubs habitués à évoluer en Ligue des champions se sont logiquement qualifiés, à l’instar de Fenerbahçe, du Club Bruges ou encore des Glasgow Rangers, des équipes moins reconnues ont crée la surprise. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer