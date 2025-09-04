David De Gea : « On peut très bien se passer du football »

DDG ouvre les portes de son monde.

Arrivé à Florence après un an sans jouer à l’été 2024, David De Gea (34 ans) a rapidement mis tout le monde d’accord en Serie A et s’est imposé comme l’un des meilleurs portiers du championnat italien. Au sein de l’imposant et ultra-moderne centre d’entraînement de l’équipe entraînée désormais par Stefano Pioli, le portier international espagnol s’est livré pendant près d’une heure sur sa vie et sa carrière. Un long entretien à découvrir dans le nouveau numéro du magazine So Foot actuellement en kiosques. Parmi les thèmes abordés : sa grosse décennie à Manchester United, l’évolution du poste de gardien de but, ses années en sélection avec Luis Enrique, son année blanche ou encore sa passion pour la musique métal.…

SF pour SOFOOT.com